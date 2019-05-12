في خامس أيام رمضان... الشرطة العراقية تطارد مرتدي "البارمودا"

قال العقيد افراسياوا كامل، المتحدث باسم شرطة كركوك، إن حملة الاعتقالات على مرتدي "البرمودا" مستمرة حتى نهاية شهر رمضان.

وأضاف المتحدث في مداخلة مع قناة "السومرية نيوز"، أن "حملة الاعتقالات على كل من يرتدي البرمودا من الشباب انطلقت منذ صباح يوم أمس".

وأكد، اليوم السبت، على أن الحملة "مستمرة مبدئيا لحين إنتهاء شهر رمضان"، بحسب موقع قناة "السومرية نيوز".

منقول

صورة الكتاب الصادر عن شرطة #كركوك يوجه بملاحقة الذين يرتدون البرمودا والذين يتجازوون على "قيم المجتمع"!! pic.twitter.com/BWfgoTW3u2 — عراق كيكرز (@iraq_keekers) May 11, 2019

​وتابع أنه "بعد ذلك سنضع الموضوع أمام قيادة عمليات كركوك وننتظر قرار استمرار الحملة أو إيقافها".

ولفت المتحدث باسم شرطة كروك إلى "أننا لانملك أي حصيلة رسمية لغاية الآن بشأن عدد الشباب الذين تم اعتقالهم" لهذا السبب.

وجهت مديرية شرطة محافظة كركوك العراقية، بتقييد عدد من الظواهر الاجتماعية منها ارتداء ملابس غير لائقة «البرمودا» في الأماكن العامة وقيادة الدراجات النارية في ساعات محددة من اليوم. pic.twitter.com/PIwSj0LJde — برس نيوز (@apressnews) May 11, 2019

​وفي وقت سابق أصدرت قيادة شرطة كركوك، عدة توجيهات بينها منع حركة الدراجات النارية باستثناء "الدلفري"، ومنع ارتداء الملابس غير اللائقة من قبل الشباب في الأماكن العامة ومن بينها ملابس "البرمودا"، وكذلك "مراقبة وملاحظة حالات التخنث لبعض الشباب للمحافظة على أصالة وقيم المجتمع العراقي".