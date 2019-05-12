الجيش اليمني يحبط هجوماً لـ"أنصار الله" شمال تعز

دارت مواجهات، السبت، بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وأفاد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" بأن "الحوثيين حاولوا التقدم باتجاه مواقع للجيش في جبهة وادي الزنوج شمال مدينة تعز".

© REUTERS / Anees Mahyoub الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع من "أنصار الله" شمال الضالع

وأضاف أن "الجيش أفشل محاولة الحوثيين وكبدهم خلال مواجهات خسائر بشرية".

في السياق، ذكر مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" ان أربعة عسكريين بينهم قائد ميداني يدعى محمد عبده علي، قتلوا وأصيب خامس، خلال إحباط الجيش هجوماً لـ "أنصار الله" في جبهة وادي الزنوج وعصيفرة شمال تعز.

وأشار إلى سقوط قتلى وجرحى من "أنصار الله" خلال المواجهات.

من جهة ثانية، قال المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" في تغريدة على "تويتر"، إن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية واسعة استهدفت مواقع وتباب يتمركز فيها الجيش في مفرق الوازعية غرب تعز.

ووفقاً للمركز، أوقعت العملية الهجومية عدداً من القتلى والجرحى في صفوف العسكريين.