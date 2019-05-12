الكنيسة المارونية في يتم ولبنان في حزن... البطريرك صفير يفارق الحياة

غيب الموت البطريرك الماروني السابق مار نصرالله بطرس صفير، اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 99 عاماً، في أحد مستشفيات بيروت.

أصدر الكتب الإعلامي في الصرح البطريركي في بكركي بلبنان بيانا نعى فيه البطريرك مار نصرالله بطرس صفير.

وجاء في بيان بكركي "الكنيسة المارونية في يتم ولبنان في حزن".

وتابع "بالألم والحزن الشديدين المقرونين بالرجاء المسيحي، يعلن غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي خبر وفاة المثلث الرحمة البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، أيقونة الكرسي البطريركي وعميد الكنيسة المارونية وعماد الوطن. فعند الساعة الثالثة من فجر اليوم، الأحد 12 أيار اسلم الروح بالتسليم المطلق لإرادة الله، منتقلا إلى بيت الآب في السماء، بعد ثلاثية صلاة رافقته في هذا العبور من البيوت والكنائس والأديار وسواها، وبعد أيام من العناية الطبية الفائقة في مستشفى أوتيل ديو".

وأضاف البيان "يطلب غبطة أبينا البطريرك قرع الأجراس حزنا في جميع الكنائس عند الساعة العاشرة، والصلاة لراحة نفس الراحل الكبير في كل قداسات هذا الأحد الذي فيه ذكرى قيامة المسيح من الموت".

وجاء في خاتمة البيان "تقبل الله روحه الطاهرة في مجد السماء، ورحم جميع الموتى المؤمنين".