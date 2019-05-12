محكمة عراقية تفرج عن 8 أحداث متهمين بالإرهاب قبض عليهم في سوريا

أفرجت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، عن ثمانية متهمين أحداث من ضمن الذين جرى تسلمهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إنه "تم الافراج عن 8 أحداث متهمين بالإرهاب جرى تسلمّهم من سوريا، بعدما أثبتت التحقيقات عدم علاقة المتهمين بتنظيم "داعش" الإرهابي كونهم دون الخامسة عشر وفي مقتبل العمر عندما تم اعتقالهم"، وفقا لموقع "السومرية".

وأضاف أن "القاضي المختص أشار إلى كون المفرج عنهم كانوا مكرهين على الانتقال مع ذويهم من العراق إلى سوريا"، لافتا إلى أن "القضاء العراقي لا يحمّل هؤلاء الفتية ما اقترف آباؤهم من إرهاب فلا سلطة لهم على أماكن تواجدهم".

ويذكر أن قوات سوريا الديمقراطية سلمت على شكل دفعات مجموعة من المعتقلين المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" إلى السلطات العراقية مطلع العام الحالي.