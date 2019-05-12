بالصور... نشوب حريق في دبي من دون خسائر بشرية

وبحسب الصفحة الرسمية لحكومة دبي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فإن الحادث، الذي وقع بالقرب من محطة مترو "أبو بكر الصديق" في المدينة، لم يسفر عن أية إصابات.
فرق الدفاع المدني في #دبي تعمل على اخماد حريق امتد من 3 مركبات إلى أحد المستودعات المجاورة لها بالقرب من محطة مترو أبو بكر الصديق، ولم تسجل أي أصابات.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 12, 2019
دفاع مدني #دبي يكافح حريق في مستودع بالقرب من محطة أبو بكر الصديق.#صحيفة_الخليج #الإمارات pic.twitter.com/QglrKZdFhx— صحيفة الخليج (@alkhaleej) May 12, 2019
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