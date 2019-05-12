خبير سياسي: أنقرة لا يمكنها وقف تقدم الجيش السوري في إدلب

وشدد "الأصفري" لـ"راديو سبوتنيك" على ضرورة أن يكون هناك بداية حقيقية للمعارك في ريف إدلب، خصوصا بعد دخول الجيش السوري إليها من جهة ريف حماة الغربي.
"وبالنسبة لتأثير العمليات العسكرية على مسار آستانا"، قال الأصفري "إن تأثيراتها ستكون إيجابية، خاصة وأن الجيش العربي السوري يقوم باستئصال ما تبقى من جبهة النصرة الإرهابية وعندما يتم التخلص من هذه الجماعات الإرهابية كالنصرة والإيجور وغيرها وعودة المقاتلين الأجانب إلى بلادهم، وقتها يمكن أن تتم تسوية و إقامة حوار سوري سوري مع باقي المسلحين الذين يعتبرون فصائل محلية وبالتالي قد يساهم ذلك في تعزيز مسار آستانا.
وتابع: "أنه على ما يبدو هناك تنسيق بين تركيا وروسيا في هذه المسألة، لأن تركيا تبدو سعيدة بالقضاء على فصائل جبهة النصرة في هذه المنطقة التي لا تستجيب للأوامر التركية في الوقت الراهن".
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