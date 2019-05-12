الأمم المتحدة: أول أيام إعادة انتشار الحوثيين سار "وفق الخطط الموضوعة"

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن أول أيام إعادة انتشار "الحوثيين" في ثلاثة موانئ يمنية سار "وفق الخطط الموضوعة".

وذكرت الأمم المتحدة، في بيان لها صدر اليوم، أن حكومة اليمن ستنفذ الشق الخاص بها في المرحلة الأولى من خطة الانسحاب "عندما يطلب منها".

كما أوضحت أن أنشطتها في الأيام التالية ستركز على إزالة المظاهر العسكرية ونزع الألغام.