وفد حوثي يغادر صنعاء للمشاركة في مباحثات مع الحكومة اليمنية بعمان

غادر فريق اقتصادي يضم رئيس البنك المركزي اليمني المعين من جماعة أنصار الله "الحوثيين" الدكتور محمد السياني، العاصمة صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماعات ترعاها الأمم المتحدة.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد 12 مايو / آيار، أن السياني وآخرين ضمن فريق اقتصادي غادروا على متن طائرة خاصة إلى عمان، بعد تدخل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، للحصول على موافقة من التحالف لإقلاع الطائرة التي تقلهم".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad اليمن... حقيقة انسحاب "الحوثيين" من موانىء الحديدة

فيما قال مصدر سياسي في صنعاء وكالة "سبوتنيك" إن الأمم المتحدة سترعى مباحثات في عمّان بين وفدي " أنصار الله " والحكومة الشرعية، تناقش الوضع الاقتصادي وسبل تحييد الاقتصاد اليمني عن الصراع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات.

وكان "الحوثيون" أعلنوا الانسحاب أحادي الجانب في موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، غربي البلاد، بدءا من أمس السبت في تمام الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي لليمن.

ومنذ توصل الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله في جولة مفاوضات السلام بالسويد، في ديسمبر / كانون الأول الماضي إلى اتفاقات بشأن الحديدة وتبادل الأسرى ومحافظة تعز، إلا أنها لم تنفذ بسبب اختلافات بين الطرفين حول تفاصيلها.

ورحب رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الفريق مايكل لوليسغارد بخطوة الحوثيين، مؤكدا قيام بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بمراقبة عملية إعادة الانتشار الأحادي الجانب هذه والإبلاغ عنها، والتي سوف بدأت 11مايو، وستكتمل 14 مايو 2019.

فيما اعتبر مسؤولون في الحكومة اليمنية عملية الانسحاب أحادي الجانب من الحديدة بـ"المسرحية الهزلية"، متهمين الأمم المتحدة بدعم الحوثيين "ليظهروا بأنهم هم الطرف المتعاون، والحكومة الطرف المعرقل".