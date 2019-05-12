"ضيف مصر الكريم"... السيسي يستقبل ملك البحرين

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، إن "زيارة ضيف مصر الكريم عاهل مملكة البحرين، تأتى في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع الرئيس مع الملك حمد بن عيسى، بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات"، حسب بوابة الأهرام.

ملك البحرين في القاهرة pic.twitter.com/KTOcnsXsGW — يوسف الجمري (@YusufAlJamri) May 12, 2019

وتابع راضي أن الحديث بين الملك والرئيس يأتي في "ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني"، واستقبل السيسي الملك في مطار القاهرة، واستعرض معه عددا من الملفات الإقليمية التي تحظى باهتمام البلدين.