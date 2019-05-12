"محمد بن سلمان فخرنا" يشعل تويتر

وقال أحد المغردين: أنا متطرف في حب السعودية، ومحمد بن سلمان فخرنا.
#انا_متطرف_في_حب_الســعوديه #محمد_بن_سلمان_فخرنا pic.twitter.com/jEV9bbefC6— FOR YOU🇸🇦 (@A_T_A_9) May 12, 2019
كما كتب لها له تركي نمر، "يا محمد يا بن سلمان يالشهم الجدير.. يا شبيه العود عبد العزيز الفيصلي".
يامحمد يابن سلمان يالشهم الجدير
ياشبيه العود عبدالعزيز الفيصلي
ذاخرك سلمان للحرب واليوم العسير
وانت في يمناك حد الحسام الفيصلي
واصل أمجادك وحنا على دربك نسير
ولَك من شعبك ولى وانت للعهد الولي#محمد_بن_سلمان_فخرنا pic.twitter.com/guJOR9ZrwM— تركي نمر (@turki_nemar) May 12, 2019
وقال سعودي بن سعود:"محمد بن سلمان نادر في كل زمان… قوة وعدل وإيمان وهيبة وخير وأمان".
محمد بن سلمان نادر في كل زمان..
قوة وعدل وإيمان وهيبة وخير وأمان..#محمد_بن_سلمان_فخرنا
كلمات معالي الأستاذ: تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ @Turki_alalshikh pic.twitter.com/j82UljZppx— سعود بن سعدي SAUDBSAADI (@SBINSAADI) April 18, 2019
واعتبر صاحب حساب "إنسان عادي" أن ولي العهد السعودي "هذا هو الفخر الحقيقي للعرب".
#فخر_العرب
هذا هو الفخر الحقيقي للعرب #محمد_بن_سلمان_فخرنا pic.twitter.com/nJt62k9CSA— انسان عادي (@aoo55g) May 12, 2019
كما طالبه آخرون بالتدخل في أمور خاصة بالرياضة، وإنصاف فريق الهلال فيما يخص مشاركة اللاعبين الهواة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
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