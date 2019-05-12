"محمد بن سلمان فخرنا" يشعل تويتر

دشن سعوديون هاشتاغ على تويتر بعنوان "محمد بن سلمان فخرنا"، ووجهوا إلي ولي العهد السعودي كثير من الكلمات والعبارات والطلبات.

وقال أحد المغردين: أنا متطرف في حب السعودية، ومحمد بن سلمان فخرنا.

كما كتب لها له تركي نمر، "يا محمد يا بن سلمان يالشهم الجدير.. يا شبيه العود عبد العزيز الفيصلي".

يامحمد يابن سلمان يالشهم الجدير

ياشبيه العود عبدالعزيز الفيصلي



ذاخرك سلمان للحرب واليوم العسير

وانت في يمناك حد الحسام الفيصلي



واصل أمجادك وحنا على دربك نسير

ولَك من شعبك ولى وانت للعهد الولي#محمد_بن_سلمان_فخرنا pic.twitter.com/guJOR9ZrwM — تركي نمر (@turki_nemar) May 12, 2019

وقال سعودي بن سعود:"محمد بن سلمان نادر في كل زمان… قوة وعدل وإيمان وهيبة وخير وأمان".

محمد بن سلمان نادر في كل زمان..

قوة وعدل وإيمان وهيبة وخير وأمان..#محمد_بن_سلمان_فخرنا

كلمات معالي الأستاذ: تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ @Turki_alalshikh pic.twitter.com/j82UljZppx — سعود بن سعدي SAUDBSAADI (@SBINSAADI) April 18, 2019

واعتبر صاحب حساب "إنسان عادي" أن ولي العهد السعودي "هذا هو الفخر الحقيقي للعرب".

​كما طالبه آخرون بالتدخل في أمور خاصة بالرياضة، وإنصاف فريق الهلال فيما يخص مشاركة اللاعبين الهواة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.