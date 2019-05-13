مصر تدين تعرض 4 سفن لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات

وقالت الخارجية المصرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، يوم الأحد، " "تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الإمارات، في مواجهة كافة التحديات التي قد تواجهها والتصدي لكل محاولات زعزعة استقرار دولة الإمارات الشقيقة".

وأشار البيان إلى، أن "العلاقات الخاصة والمتينة التي تربط البلدين والعمل المشترك للتصدي لكافة التهديدات لأمنهما القومي واتخاذ ما يلزم من إجراءات، في سبيل حفظ أمن واستقرار دولة الإمارات وتحقيق رفاهية شعبها الكريم".

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأحد، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية، من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المنطقة الاقتصادية البحرية لدولة الإمارات، وأكدت أن العمليات لم يسفر عنها وقوع أية خسائر أو أضرار بشرية.