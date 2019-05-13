مجلس التعاون الخليجي يصدر بيانا بشأن "العمليات التخريبية"

أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانا، مساء أمس الأحد، بشأن العمليات التخريبية في المياه الإماراتية

وندد مجلس التعاون الخليجي "بالعمليات التخريبية" التي تعرضت لها سفن تجارية قرب المياه الإقليمية الإماراتية اليوم الأحد، حسب وكالة "رويترز".

© AFP 2019 / MAHMUD TURKIA الإمارات: تعرض 4 سفن لعمليات تخريبية ولا خسائر بشرية

وقال الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني في بيان "مثل هذه الممارسات غير المسؤولة من شأنها أن تزيد من درجة التوتر والصراع في المنطقة وتعرض مصالح شعوبها لخطر جسيم".

وقالت ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيانها اليوم إن "أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح اليوم لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الامارات".

​وقال بيان لحكومة الفجيرة، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، "المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة ينفي صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر اليوم، ويؤكد أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، ويدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية".

ونفت حكومة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، الأحد، ما تداولته وسائل إعلام عن وقوع انفجار بميناء الإمارة.