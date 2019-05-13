المسماري: نرصد تحركات "داعش" جنوب غربي البلاد

أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، أن تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول) يقوم بتحركات في الصحراء الليبية جنوب غربي البلاد.

بنغازي — سبوتنيك. وقال اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي في مدينة بنغازي شرقي البلاد، اليوم الأحد 12 مايو / آيار، إن تلك الجماعات المتطرفة تحاول زعزعة الأمن في الجنوب وأشغال القوات المسلحة خلال عملياته لتحرير العاصمة طرابلس.

© REUTERS / Hani Amara ليبيا... غارة جوية مجهولة تستهدف "داعش" جنوب سرت

وقال المسماري: "لاحظنا تصاعد في العمليات العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس وانهيار تام في صفوف الجماعات الإرهابية المتطرفة هناك"، مشيرا إلى أن "تنظيم داعش تحرك خلال الفترة الماضية في الصحراء في الجنوب الغربي وتحديدا في مدينة سبها بمنطقة غدوة وأم الأرانب بالإضافة إلى مدينة مرزق ووادي عتبة".

وأضاف الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي أن "مجموعات من تنظيم داعش هاجمت مدينة مرزق واستهدفت التجمعات السكانية ومناطق أخرى عسكرية"، موضحا أن تنظيم "داعش قام بالعديد من الهجمات في منطقة غدوة على طريق تراغن سبها على مركز تدريب في مدينة سبها وهذا يدل على انهزامهم ولاحقت القوات المسلحة تلم الجماعات في عمق الصحراء ونجحت في طردهم من المنطقة".

وقال المسماري إن "تحركات تنظيم داعش الأخيرة كان الهدف منها التهديد الأمني لإشعال القوات المسلحة الليبية في تحرير العاصمة الليبية طرابلس"، موضحا بأن "القيادة العامة وغرف العمليات العسكرية التابعة للجيش الليبي لديها حسابات دقيقة".

وأشار المسماوي إلى أن "الجنوب الغربي يوجد فيه جيوب تنتمي لتنظيم داعش ويقومون بتهديد القوات المسلحة بين الحين والأخر وبالتالي لم نعلن عن انتهاء العمليات العسكرية في الجنوب الغربي والمراقبة والعمليات مستمرة الجنوب الغربي بمدينة سبها وضواحيها".

وأختتم المسماوي كلامة قائلا إن "هؤلاء المجرمين يستفيدون من الفراغ في المنطقة الجنوب حيث يدخلونا من تشاد والسودان".