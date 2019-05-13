مسؤول سابق بـ"القاعدة": كنا نرسل لابن لادن مليون ريال شهريا مع المعتمرين الباكستانين

وأكد علي الفقعسي، رئيس المجلس العسكري لـ "القاعدة" سابقا، أنه شهد انهيار آخر معاقل طالبان في تورا بورا، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.
وأوضح الفقعسي، في حديثه لبرنامج "الليوان" المذاع على فضائية "روتنانا خليجية"، قائلا: "خرجنا من أفغانستان هاربين، لكن العمل ظل مفتوحا، من يستطيع أن يعمل في أي مكان فليعمل، ثم من أفغانستان إلى سوريا، ومنها عدت إلى السعودية مكلفا من خالد شيخ محمد بتكوين خلية تهدف إلى عمليات الاختطاف والقتل لأمريكا".
#علي_الفقعسي_في_ليوان_المديفر— الليوان (@Fealsora) ١٢ مايو ٢٠١٩
كنا نرسل لـ #بن_لادن نحو مليون ريال شهريا، يحملها له معتمرون باكستانيون، ويوسف العييري كان المسؤول المالي والإعلامي لـ #القاعدة في #السعودية pic.twitter.com/ndNCAaVPgd
وتابع: "كنا نرسل لأسامة بن لادن نحو مليون ريال شهريا، يحملها له معتمرون باكستانيون، ويوسف العييري كان المسؤول المالي والإعلامي للقاعدة في المملكة".
علاقة بن لادن بقطر
وكشف الفقعسي عن علاقة بن لادن بقناة "الجزيرة"، قائلا: "العلاقة بين أسامة بن لادن وقناة الجزيرة القطرية كانت تقاطع أهداف فقط، وليس عمل مشترك، وكلاهما كان يريد زعزعة أمن الدول العربية، والسعودية كانت المستهدف رقم واحد".
دور إيران
وأضاف، "ومن حرضنا أمس ينتقدنا اليوم فمن تأثرت بهم هم سفر الحوالي وسلمان العودة وعايض القرني وسعد البريك فكان الخطاب يضخم السلبيات ضد الدولة فمذكرة النصيحة أثرت بي فكانوا بعضهم يمتدحون الدولة العثمانية مع أننا أفضل منهم فنحن نبارك ثورة ولي العهد التي يقودها سموه ونحن نعيش صحوة حقيقية فأنا مطمئن أن ولدي محمي وألقنه الوطن والبيعة لأننا حرمنا منه".
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