الأردن تدين الحادث الذي تعرضت له السفن الأربعة بالقرب من مياه الإمارات الإقليمية

وحسب بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، "دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الاثنين، بأشد العبارات حادث تعرض 4 سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية"، وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.

“الخارجية” تدين تعرض 4 سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات https://t.co/TftDhPn7wd — جريدة الغد (@AlghadNews) ١٢ مايو ٢٠١٩

وحسب البيان الصحافي، فقد "جدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، موقف الاْردن الثابت والرافض لاي عمل إجرامي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أيا كان مصدره". كما اكد "وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة في التصدي لاي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها".

هذا وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأحد، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية، من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المنطقة الاقتصادية البحرية لدولة الإمارات، وأكدت أن العمليات لم يسفر عنها وقوع أية خسائر أو أضرار بشرية.