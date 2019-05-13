اليمن.. الحكومة تتهم "أنصار الله" باحتجاز أدوية مرضى بالسرطان

اتهمت الحكومة اليمنية، يوم الأحد، جماعة "أنصار الله" الحوثيين، باحتجاز شحنات أدوية خاصة بمرضى السرطان في محافظة إب وسط اليمن، والاعتداء على فريق منظمة إغاثية.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، عن بيان اللجنة العليا للإغاثة، أن "احتجاز الحوثيين لهذه الأدوية يهدد حياة ما يزيد عن ثلاثة آلاف مريض بالسرطان في محافظة إب، خصوصاً بعد نفاد ما يقارب من 50% من أدوية السرطان في مركز علاج الأورام في المحافظة".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad اليمن... حقيقة انسحاب "الحوثيين" من موانىء الحديدة

وأشار إلى "أنه سبق واحتجز الحوثيون الشهر الماضي أكثر من 25 شاحنة وقاطرة لبرنامج الغذاء العالمي، تحمل مساعدات إغاثية ومشتقات نفطية خاصة بالمستشفيات في محافظة إب".

واعتبر "تلك التصرفات جرائم إرهابية تستهدف المجتمع بشكل عام وتخالف القوانين الدولية، وينذر بانهيار للقطاع الصحي في المحافظة، والوضع الإنساني بشكل عام".

وقال البيان، إن "استمرار صمت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي حيال هذه الممارسات، أمر مؤسف وغير مقبول، ويشجع الحوثيين على ارتكاب المزيد من احتجاز القوافل الاغاثية".

وطالب لجنة الإغاثة، "مسؤولي الأمم المتحدة بالضغط العاجل على الحوثيين لوقف إعتداءاتهم ومضايقاتهم للمنظمات الاغاثية في اليمن".

واتهمت اللجنة "الحوثيين بالاعتداء وإطلاق النار على فريق منظمة كير في محافظة إب، والاستيلاء على 279 سلة غذائية".

ويعاني اليمن، بفعل معارك متواصلة منذ نحو أربع سنوات بين الحوثيين من جهة والجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي من جهة أخرى، أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.