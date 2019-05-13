وزير الطاقة السعودي: ناقلتان سعوديتان تعرضتا لهجوم تخريبي قرب الإمارات أمس

وتابع الفالح، "لم ينجم عن الهجوم أي خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود، في حين نجم عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين"، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.
"الفالح": لم ينجم عن الهجوم أي خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود، في حين نجم عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين.— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) ١٣ مايو ٢٠١٩
وأردف الفالح، "نؤكد المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية، تحسبا للآثار التي تترتب على أسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي".
وكانت أدانت كل من مصر والأردن ومجلس التعاون الخليجي، بأشد العبارات تعرض 4 سفن لأعمال تخريبية قرب المياه الإقليمية للإمارات.
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