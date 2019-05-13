وجه النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، بالقبض على شاب، ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على فتاة بالتحرش.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إن "التوجيه جاء بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قال ناشطون إنه آثار ضجة في المملكة، يظهر شابا في إحدى مناطق السعودية خلال تحرشه بفتاة بإحدى الأسواق.

وش هاد حسبي الله عليه



لحـظة تحرش شاب بفتاة ونزع جزع من عباءتها



الـفيديو https://t.co/57XaRAYzOp #اواِمر_ملكيه#متِحرش_تبوك — ارحم ابي (@sfnhj90111) May 12, 2019

وكانت النيابة العامة السعودية، قد نشطت مؤخرا برصد التجاوزات، وملاحقة أصحابها حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات. وقالت إن عقوبة التحرش تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تبلغ 100 ألف ريال (حوالي 27 ألف دولار).