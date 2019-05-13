الحزن يخيم على السعوديين بعد وفاة الطفلة دانة القحطاني

وقال والد دانة القحطاني، إنها تعرضت إلى نوبة قلبية مفاجئة وتم نقلها إلى أحد المستشفيات القريبة من المنزل لإسعافها والوقوف على حالتها الصحية. وأوضح، في منشور له على موقع "تويتر" أن "ابنته دانة القحطاني لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى وكان القدر بوفاتها".
#وفاة_دانه_القحطاني— ✨مـنـيـرة✨ (@m_aljuhail) May 13, 2019
Sad for this little angel💔💔 pic.twitter.com/a0tRqVGr4f
في هذه الأثناء، وثق مقطع فيديو متداول، آخر ظهور للطفلة دانة القحطاني.
وظهرت دانة خلال المقطع بصحبة والدها، وهي تبكي بسبب ذهابه بصحبة أختيها الأكبر منها، للتسوق بدونها. وقال والد دانة خلال المقطع: "ما راح أخدك يجمعون خلق الله علينا على حسابك لذلك استريحي في البيت يبيلك مشوار خاص فيك".
#وفاة_دانه_القحطاني— ذبتك قديمة 🍷🌙 (@iiwozx) May 13, 2019
اخر فيديو قبل وفاتها الله يرحمها ويصبر اهلها 💔 pic.twitter.com/DEerUcH4rx
وتعد دانة القحطاني من نجمات موقع سناب شات وتحظى بمتابعة وشهرة واسعة على المواقع بفضل مقاطع سناب شات التي تشاركها هي وشقيقاتها غناتي ودنى.
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