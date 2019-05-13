بالفيديو... أمير سعودي: القطيعة مع قطر نهائية

تحدث الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، عن إمكانية عقد الصلح بين بلده وقطر، وإنهاء المقاطعة الخليجية معها.

وصرح "بن مساعد"، في حلقة أمس الأحد من برنامج "مجموعة إنسان"، المذاع على فضائية "إم بي سي" السعودية، خلال شهر رمضان، بأنه لا يعتقد حدوث صلح بين قطر والسعودية.

وقال: "لا أعتقد أنني كسعودي سأشعر بالصفاء أو أن الصدور سوف تشفى بعد هذه الرغبة الهائلة في إلحاق الأذى بالنسيج السعودي كله، ليس بالملك أو ولي عهده أو الأسرة الحاكمة، ولكن بكل مكونات الشعب السعودي".

الأمير عبدالرحمن بن مساعد:السياسة القطرية رمت بكل أوراقها في سبيل قطيعة نهائية.#مجموعة_انسان #عبدالرحمن_بن_مساعد_مجموعة_انسان pic.twitter.com/wsEjwUTnsx — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 12, 2019

وأردف مستنكرا: "وصل الأمر بالقطريين أنهم عرضوا "كتالوج" لكيفية هروب الفتاة من أهلها إلى الخارج، هذا ليس له علاقة بنظام حكم".

وأكد عبد الرحمن بن مساعد أنه في خلال الفترة الأخيرة، ومن بعد موضوع مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في السفارة السعودية بإسطنبول، رمت السياسة القطرية بكل أوراقها في سبيل قطيعة نهائية.