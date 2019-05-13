بالفيديو... أمير سعودي: لم نخاطب الخارج بشكل مقنع في قضية مقتل خاشقجي

قيم الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، أداء الإعلام السعودي والخارجي في التعامل مع قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

ويرى "بن مساعد" أن الإعلام السعودي كان جيد، وكذلك القنوات العربية، ولكن لم ينجح السعوديون في مخاطبة الإعلام الخارجي بشكل جيد.

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: في قضية خاشقجي خاطبنا نفسنا بشكل جيد خطابنا محيطنا بشكل أقل جودة

ولكن لم نخاطب الخارج بشكل مقنع.#مجموعة_انسان #عبدالرحمن_بن_مساعد_مجموعة_انسان pic.twitter.com/ho7Mj8efOR — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 13, 2019

وقال: "خاطبنا أنفسنا بشكل جيد وخاطبنا محيطنا بشكل أقل جودة ولكن لن نخاطب الخارج بشكل مقنع أبدأ، على الرغم من الإمكانيات التي تؤهلنا لهذا، وهذا يرجع إلى الدول المعادية لنا سبقتنا في تكوين صلات وتأثير كبير في الخارج، الأمر الذي سيستغرق مننا وقتا لإصلاح هذا الخلل".

وجاءت تصريحات الأمير عبد الرحمن بن مساعد، خلال حلقة أمس الأحد من برنامج "مجموعة إنسان"، المذاع خلال شهر رمضان على فضائية "إم بي سي" السعودية، من تقديم الإعلامي علي العلياني.

كما تحدث الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، عن حجم الوهم الذي يعيشه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال: "السعودية وقفت بجانب الدول العربية وخاصة القضية الفلسطينية، لكن أردوغان قدم خطبا رنانة وتصريحات عنترية، بينما في الواقع لم يحدث شيء وخاصة ما حدث في مسألة نقل السفارة الأمريكية".

​وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.