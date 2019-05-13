هكذا نعى ملك السعودية وولي العهد بطريرك الموارنة السابق في لبنان نصر الله صفير

بعث العاهال السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برقية عزاء ومواساة للرئيس اللبناني ميشال عون في وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير.

© AFP 2019 / Lionel BONAVENTURE الكنيسة المارونية في يتم ولبنان في حزن... البطريرك صفير يفارق الحياة

وتوفي البطريرك مار نصر الله بطرس صفير بطريرك الموارنة السابق في وقت مبكر من صباح أمس الأحد عن 99 عاما.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، قال الملك سلمان في برقيته: "تلقينا نبأ وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين لكم دوام الصحة والتوفيق".

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ببرقية عزاء ومواساة للرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، قال فيها:

"تلقيت نبأ وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، وأنني إذ أعرب لكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، لأرجو لكم دوام الصحة والسلامة".

ونعى لبنان البطريرك مار نصر الله بطرس صفير بطريرك الموارنة السابق الذي توفي في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، وقال رئيس الوزراء سعد الحريري عن الراحل "البطريرك مار نصرالله بطرس صفير يترك صفحة مشرقة في تاريخ لبنان، سوف تبقى حية في ضمائر الذين عرفوه وعاصروه، وهداية للأجيال التي ستقرأ تاريخ لبنان الحديث".

وأعلن الحريري الحداد الوطني يومي الأربعاء والخميس وأمر بتنكيس الأعلام كما أعلن يوم الخميس وهو يوم تشييع جثمان البطريرك يوم عطلة.

ولد صفير في ريفون في منطقة كسروان الجبلية عام 1920 ولعب دورا بارزا خلال الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1990. وكان صفير قد انتخب للبطريركية عام 1986 ومنحه البابا يوحنا بولس الثاني رتبة كاردينال في عام 1994.

واستقال صفير من منصب البطريرك عام 2011.

والطائفة المارونية هي أكبر الطوائف المسيحية في لبنان ويخصص لها نظام المحاصصة السياسية منصب الرئيس.

وكان البطريرك الراحل يعارض الوجود السوري في لبنان وقدم نفسه كمدافع عن حقوق المسيحيين. وكان شخصية محورية في جهود المصالحة بين المسيحيين والدروز بعد الحرب الأهلية.

وداعاً لبطريرك الاستقلال والمصالحة والمحبة والسلام pic.twitter.com/vEFrxAUe03 — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) May 12, 2019

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، وهو ماروني تسبب موقفه من سوريا في توتر علاقته مع صفير، في بيان: "ستفتقد الساحة الوطنية بفقدان البطريرك الكاردينال صفير، رجلا عقلانيا وصلبا في مواقفه الوطنية، ودفاعه عن سيادة لبنان واستقلاله وكرامة شعبه، في أعتى المراحل والظروف".