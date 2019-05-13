توسك يناقش مع السراج الأوضاع في ليبيا ويؤكد عدم وجود حلول عسكرية

أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عدم وجود أي حل عسكري للنزاع في طرابلس، مشددا على ضرورة الرجوع إلى الحوار السياسي، جاء ذلك خلال لقائه اليوم الانثين مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج.

أمستردام — سبوتنيك. وكتب توسك في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "ناقشت الأوضاع في ليبيا مع السراج هذا الصباح، الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف إلى التطبيق الفوري لوقف إطلاق النار".

© REUTERS / Philippe Wojazer السراج يؤكد أن وقف إطلاق النار في طرابلس رهن بانسحاب قوات حفتر

وأضاف توسك: "كل الأطراف يجب أن تعيد التزامها بالحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، لا يوجد حل عسكري للنزاع".

وكانت مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أعلنت اليوم الاثنين، أنها ستلتقي رئيس الوزراء الليبي، فايز السراج، والمبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، لبحث الوضع في الأراضي الليبية.

وقالت موغيريني، قبيل بدء اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: "سنلتقي اليوم مع فايز السراج وغسان سلامة للاطلاع على الأوضاع في ليبيا، وما يمكن أن يقوم به الاتحاد الأوروبي من أجل المساعدة في وقف إطلاق النار وبدء العملية السياسية".

وأضافت: "سنبدأ باجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء الليبي. ليبيا هي نقطة التفاوض الرئيسية في مجلس الشؤون الخارجية اليوم. وسنستمع أيضا من الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلام، حول آخر التطورات في ليبيا. سنناقش كيف يمكن للاتحاد الأوروبي مساعدة الأمم المتحدة على أن تعود الأطراف المختلفة في ليبيا إلى طاولة المفاوضات وتتفق على هدنة".