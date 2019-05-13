مقتدى الصدر يوجه دعوة إلى الرئاسات الثلاث في العراق لإيقاف "المهزلة"

علق زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، على مسألة انتخاب محافظ جديد لنينوى، داعيا الرئاسات الثلاث لإيقاف ما أسماها بـ"مهزلة" انتخاب المحافظ الجديد، وحل مجلس المحافظة.

وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أهيب بالرئاسات الثلاث، لا سيما رئيسي الجمهورية، والوزراء، العمل الجاد والفوري من أجل رفع معاناة أهالي الموصل مما يقع عليهم من ظلم وحيف مما يسمى (مجلس المحافظة)، وما يجري فيه خلف الكواليس من صراعات سياسية من أجل المناصب والكراسي".

وأضاف أن "أهل الموصل بحاجة إلى خدمات وكلمة طيبة، لا إلى أحزاب سياسية أو ميليشيات تجر النار إلى قرصها".

ودعا الصدر "الرئاسات الثلاث لإيقاف المهزلة وحل المجلس وإرسال بعض الثقات لإدارة المحافظة وإخراجها من محنتها إلى حين توفر أجواء مناسبة لتشكيل مجلس جديد"، وتابع بالقول إن "لم يتصرفوا فليتركونا نتصرف وفق ما يريد أهلها".

وكان مجلس محافظة نينوى، قد حدد في وقت سابق، موعدا لانتحاب محافظ جديد خلفا لنوفل العاكوب.