الأم المتحدة والناتو يؤكدان أنه لا حل عسكري للأزمة في ليبيا

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، على أنه لا حل عسكري للأزمة في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الاثنين: "عقد المبعوث الأممي غسان سلامة اجتماعا مع أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ وأطلعه على الموقف في ليبيا"، متابعة "شدد المبعوث الأممي على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا".

اجتمع الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة #غسان_سلامة اليوم مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مقر #الناتو وأطلعه على الوضع في #ليبيا وقد أكد الممثل الخاص على أنه ليس هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا، كما حضر الممثل الخاص اجتماعاً لمجلس شمال الأطلسي. pic.twitter.com/J4jpDkanDM — UNSMIL (@UNSMILibya) May 13, 2019

​من جانبه، أعرب ستولتنبرغ، بحسب بيان للناتو، عن "عميق قلق الحلف إزاء الوضع في ليبيا، مشددا على أنه سيواصل حث جميع الأطراف لإنهاء القتال والدخول مجددا في العملية السياسية"، متابعا "الصراع الراهن يزيد من معاناة الشعب الليبي ويضع حياة المدنيين في خطر".

وشدد ستولتنبرغ: "لا يوجد حل عسكري للوضع في ليبيا"، مضيفا أن "الناتو مستعد لمساعدة ليبيا لبناء مؤسسات أمنية فعالة، بما في ذلك وزارة دفاع حديثة وأجهزة أمنية فعالة تسيطر عليها إدارة مدنية حكومية، وذلك بناء على طلب من الحكومة الليبية، فقط عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

ودخلت الاشتباكات في العاصمة طرابلس أسبوعها الثاني، منذ أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، شن هجوم على العاصمة والمنطقة الغربية لما وصفه بـ"تحرير العاصمة من قبضة المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية".

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.