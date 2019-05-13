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    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019

    وزير السياحة لـ"سبوتنيك": الموسم السياحي واعد وسيساهم بتخفيف الأزمة الاقتصادية في لبنان

    © Sputnik . Zahraa al-Amir
    العالم العربي
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    اعتبر وزير السياحة اللبناني، أواديس كيدانيان، أن القطاع السياحي سوف يساعد في تخفيف الأزمة الاقتصادية في لبنان، لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادي سوف يستفيد إيجاباً من التطور في القطاع السياحي.

    وقال كيدانيان في حديث خاص لـ"سبوتنيك" إن الموسم السياحي في لبنان لهذا العام واعدا جدا نظرا للتطور والنمو الكبير لإشغال الفنادق خلال فترة أول 4 أشهر من سنة 2019 وخاصة شهر نيسان/أبريل، وكذلك المؤشرات من خلال الحجوزات على شركات الطيران وفي الفنادق لفترة ما بعد عيد شهر رمضان، خلال فترة عيد الفطر وفترة الصيف".

    وأضاف: "رفع حظر المملكة العربية السعودية عن سفر رعاياها إلى لبنان مؤشر إيجابي جدا ونحن نرى في الوقت الحاضر أعدادا كبيرة من السياح الخليجيين والعرب والأوروبيين"، مشيرا إلى أن 38% من سياح لبنان أوروبيين و 35% هم عرب، لافتا إلى أن المؤشر الإيجابي الأساسي هو نسبة نمو عدد السياح الخليجيين مقارنة بين نيسان 2018 ونيسان 2019، كل هذه الأمور نجزم من خلالها أن لبنان سيكون صيفه واعد جداً هذه السنة.

    ولفت كيدانيان إلى أنه "خلال شهر نيسان/أبريل وصل إلى لبنان حوالي 183974 سائحا، السنة الماضية بنفس الشهر كان لدينا 159 ألف، لدينا نمو في شهر نيسان بحدود 15.75% وبهذا النمو لدينا أكبر نمو بأعداد السياح السعوديين لكن بنفس الوقت لدينا نمو بأعداد السياح التي تصل من الدول الأوروبية، ومن الدول العربية مقارنة بنيسان/ابريل 2018 ، من كل أنحاء العالم لدينا سياح، والدول العربية ازدادت 32.66% دول أوروبا ازدادت 20.98% دول أمريكا 3.97%".

    وحول وعد الإمارات العربية المتحدة فك حظر سفر رعاياها إلى لبنان بالقريب العاجل قال كيدانيان:" نحن ننتظر هذا الموضوع، والقرار عند الإمارات، ووقعه إيجابي لأنه بمجرد رفع حظر سفر الرعايا خاصة من الخليج والدول العربية من شأنه تعزيز الثقة بلبنان أكثر، ويعزز مكانته السياحية ووضعه الإقتصادي والسياسي المستقر، على أمل أن يكون رفع الحظر في القريب العاجل".

    ولفت إلى أنه "ليست هناك أي معوقات أساسية تقف أمام التطور السياحي كان لدينا مشكلة في المطار، كالازدحام الذي حصل العام الماضي، الآن هناك إجراءات عملية على الأرض، واليوم نرى أن هناك أعمال في المطار، وهذا الأمر سيساعد أكثر ليكون لدينا تسهيلات أكثر في المطار حتى لا يكون هناك أي إزعاج أو تأخير، والأمور الأخرى خدماتنا الفندقية وكل القطاع السياحي على استعداد تام للإهتمام بالسائح".

    وأكد أن المشاكل اليومية للبنانيين لا تؤثر مباشرة على السائح وعلى السياحة، آملاً أن تؤثر السياحة إيجاباً على المواطنين وترفع من معنوياتهم عندما يرون أن بلدهم عاد ليستقطب أكبر عدد من السياح في منطقة الشرق الأوسط.

    وعن كيفية تشجيع السياح الروس لزيارة لبنان يقول كيدانيان:"نحن قمنا بزيارة إلى موسكو وشاركنا في معرض خلال شهر آذار/مارس، وفي نهاية هذا الشهر لدينا منتدى دعونا له عدد كبير من الشركات الروسية، ونحن نتابع تواصلنا مع الشركات الخاصة الروسية ومع الهيئة السياحية في روسيا لتفعيل السياحة بين البلدين ولكن هذا الموضوع بحاجة لعمل ومتابعة نقوم به".

    وأمل الوزير اللبناني "إعطاء وزارة السياحة بعد إقرار الموازنة إمكانية أن يكون لديها هامش أكبر في التسويق في الخارج، لتكون روسيا أحد الأسواق التي سنعمل عليها".

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