حارس كنيسة يقتل كاهنها بالرصاص ويسلم نفسه للشرطة في مصر

جريمة قتل وقعت أحداثها في مدينة القاهرة الكبرى عاصمة مصر، إذ قام حارس كنيسة في منطقة شبرا الخيمة، بقتل الكاهن وتسليم نفسه إلى الشرطة.

© REUTERS / POOL New مصر... فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية لقي كاهن كنيسة القديس العظيم مارمرقس للأقباط الأرثوذكس بشارع الوحدة العربية بشبرا الخيمة مصرعه على يد فرد أمن داخل الكنسية، أطلق عليه الرصاص من سلاحه الشخصى.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة وتم التحفظ على المتهم الذى سلم نفسه للشرطة بعدما ارتكب الواقعة وهرب من الكنسية.

وبحسب الصحيفة، قالت مصادر أمنية بمديرية أمن القليوبية إن الجاني من حراس كنيسة بشبرا الخيمة وليس من الشرطة، وأن التحقيقات الأولية تؤكد أن الخلاف سببه "شخصي".

مقتل كاهن كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة على يد حارس.. التحقيقات الأولية: خلافات شخصية



• مصادر أمنية: الجاني من حراس كنيسة بشبرا الخيمة وليس من الشرطة



التفاصيل.. https://t.co/Eyh9KtD1P0 pic.twitter.com/mlecsEp3i7 — Shorouk News (@Shorouk_News) May 13, 2019

وأكدت المصادر أن حارس الكنيسة اختلف مع الكاهن فأخرج طبنجته وأطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا فى الحال.

وأشارت المصادر إلى أن الكاهن والحارس كانا يجلسان قبيل الواقعة بحوالي ساعة ولم يكن هناك أي بادرة للغدر به، إلا أن الجميع فوجئوا بأنه أطلق النار على الكاهن بعد حوالي ساعة.