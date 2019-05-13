المجبري: مواقف معيتيق "متقلبة" والسراج انفرد بالقرار لسنوات دون مراجعة المجلس

قال فتحي المجبري عضو المجلس الرئاسي الليبي، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، انفرد بسلطة اتخاذ القرار وتوقيع الاتفاقيات منذ نهاية العام 2016.

وأضاف المجبري في أول حوار له منذ اندلاع الأزمة خص به "سبوتنيك"، أن أعضاء المجلس الرئاسي حذروا من الانفراد والسياسية الخاصة برئيس المجلس الرئاسي منذ وقت طويل، ووقعوا على مذكرات وبيانات نددت بتلك العمليات، إلا أن بعضهم تقلبت مواقفه الآن.

© Sputnik . Francois Mori توسك يناقش مع السراج الأوضاع في ليبيا ويؤكد عدم وجود حلول عسكرية

وتابع قائلا:" فيما يتعلق بالسيد أحمد معيتيق فإن موقفه متقلب، خاصة أنه قبل أربعة أشهر وقع معيتيق معنا على بيان نددنا فيه بما يقوم به السراج من انفراد بالقرار والسلطة، واستغلال موارد الدولة".

واستطرد:"حذرنا في وقت سابق من أن تلك الممارسات قد تقودنا إلى الصراع المسلح، ورأينا ما يحدث الآن قبل أربعة أشهر، وبالتأكيد دوافع البعض تختلف، فربما تم ترضية السيد أحمد معيتيق بأي شيء ما، وأصبح الآن متضامنا مع السيد فائز السراج، لكنه لم يكن راضيا في السابق على ما يقوم به السراج، كما وقع السيد عبد السلام كاجمان، والسيد أحمد حمزة على تلك البيانات التي أدانت تصرفات السيد فائز السراج، ووجهنا مراسلات للمصرف المركزي وديوان المحاسبة بشأن ميزانية 2019.

الحل في ليبيا

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، على أنه لا حل عسكري للأزمة في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الاثنين: "عقد المبعوث الأممي غسان سلامة اجتماعا مع أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ وأطلعه على الموقف في ليبيا"، متابعة "شدد المبعوث الأممي على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا".

الضحايا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن حصيلة ضحايا النزاع المسلح في العاصمة الليبية طرابلس منذ أوائل أبريل/ نيسان بلغت 454 قتيلا وأكثر من 2000 جريح، مع استمرار المواجهات بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق الوطني.

وقالت منظمة الصحة العالمية في ليبيا إنه خلال النزاع المسلح في طرابلس، "لقى حتى الآن 454 شخصا مصرعهم وأصيب 2154 شخصا، من بينهم ثلاثة من عمال الإسعاف الذين انفجرت عربتهم في الأسبوع الماضي".

ودخلت الأحداث شهرها الثاني منذ انطلاقها في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، دون حسم أو وقف للاشتباكات حتى الآن.