تسجيل
16:31 13 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    ليبيا. مدينة طرابلس

    المجبري: مواقف معيتيق "متقلبة" والسراج انفرد بالقرار لسنوات دون مراجعة المجلس

    © Sputnik . Vladimir Fedorenko
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال فتحي المجبري عضو المجلس الرئاسي الليبي، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، انفرد بسلطة اتخاذ القرار وتوقيع الاتفاقيات منذ نهاية العام 2016.

    وأضاف المجبري في أول حوار له منذ اندلاع الأزمة خص به "سبوتنيك"، أن أعضاء المجلس الرئاسي حذروا من الانفراد والسياسية الخاصة برئيس المجلس الرئاسي منذ وقت طويل، ووقعوا على مذكرات وبيانات نددت بتلك العمليات، إلا أن بعضهم تقلبت مواقفه الآن.

    رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك
    © Sputnik . Francois Mori
    توسك يناقش مع السراج الأوضاع في ليبيا ويؤكد عدم وجود حلول عسكرية
    وتابع قائلا:" فيما يتعلق بالسيد أحمد معيتيق فإن موقفه متقلب، خاصة أنه قبل أربعة أشهر وقع معيتيق معنا على بيان نددنا فيه بما يقوم به السراج من انفراد بالقرار والسلطة، واستغلال موارد الدولة".

    واستطرد:"حذرنا في وقت سابق من أن تلك الممارسات قد تقودنا إلى الصراع المسلح، ورأينا ما يحدث الآن قبل أربعة أشهر، وبالتأكيد دوافع البعض تختلف، فربما تم ترضية السيد أحمد معيتيق بأي شيء ما، وأصبح الآن متضامنا مع السيد فائز السراج، لكنه لم يكن راضيا في السابق على ما يقوم به السراج، كما وقع السيد عبد السلام كاجمان، والسيد أحمد حمزة على تلك البيانات التي أدانت تصرفات السيد فائز السراج، ووجهنا مراسلات للمصرف المركزي وديوان المحاسبة بشأن ميزانية 2019.

    الحل في ليبيا

    أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، على أنه لا حل عسكري للأزمة في ليبيا.

    وقالت البعثة الأممية في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الاثنين: "عقد المبعوث الأممي غسان سلامة اجتماعا مع أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ وأطلعه على الموقف في ليبيا"، متابعة "شدد المبعوث الأممي على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا".

    الضحايا

    أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن حصيلة ضحايا النزاع المسلح في العاصمة الليبية طرابلس منذ أوائل أبريل/ نيسان بلغت 454 قتيلا وأكثر من 2000 جريح، مع استمرار المواجهات بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق الوطني.

    وقالت منظمة الصحة العالمية في ليبيا إنه خلال النزاع المسلح في طرابلس، "لقى حتى الآن 454 شخصا مصرعهم وأصيب 2154 شخصا، من بينهم ثلاثة من عمال الإسعاف الذين انفجرت عربتهم في الأسبوع الماضي".

    ودخلت الأحداث شهرها الثاني منذ انطلاقها في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، دون حسم أو وقف للاشتباكات حتى الآن.

    انظر أيضا:

    عضو الرئاسي الليبي لـ"سبوتنيك": السراج وافق على دخول الجيش للعاصمة وتراجع بسبب ضغط خارجي
    توسك يناقش مع السراج الأوضاع في ليبيا ويؤكد عدم وجود حلول عسكرية
    موغيريني تلتقي فايز السراج وغسان سلامة للاطلاع على الأوضاع الليبية
    السراج يؤكد أن وقف إطلاق النار في طرابلس رهن بانسحاب قوات حفتر
    الكلمات الدلالية:
    اشتباكات طرابلس, المجلس الرئاسي الليبي, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مارشال الاتحاد السوفيتي غ. ك. جوكوف على ساحة عام 1905 في سفيردلوفسك الروسية
    شكرا لكم من القلب..."قادة النصر: خلال العرض العسكري"
    اختيار قرية في مرتفعات الجولان لتسميتها باسم دونالد ترامب
    "قرية ترامب" في مرتفعات الجولان
    خارطة عملية تحرير إدلب السورية
    أحدث خارطة لعملية تحرير إدلب السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك