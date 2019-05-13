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18:04 13 مايو/ أيار 2019
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    فلسطنيون يشاركون في مسيرة بمناسبة النكبة شمال إسرائيل

    "الإحصاء المركزي": عدد الفلسطينيين تضاعف تسع مرات منذ نكبة 1948

    © REUTERS / Ammar Awad
    العالم العربي
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    قال جهاز الإحصاء المركزي اليوم الاثنين إن عدد الفلسطينيين تضاعف تسع مرات منذ 1948. ويأتي ذلك الإحصاء قبل يومين من حلول الذكرى الحادية والسبعين للنكبة.

    وأضاف الجهاز في بيان "بلغ عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم في نهاية العام 2018 حوالي 13.1 مليون نسمة، ما يشير إلى تضاعف عدد الفلسطينيين أكثر من تسع مرات منذ أحداث نكبة 1948".

    الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة بالفعاليات والمسيرات
    © AP Photo / Adel Hana
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    وتابع الجهاز في بيان بمناسبة الذكرى الـ71 للنكبة أن أكثر "من نصف الفلسطينيين (6.48 مليون) نسمة يعيشون في فلسطين التاريخية (1.57 مليون في المناطق المحتلة عام 1948)"، بحسب رويترز.

    ويُطلق الفلسطينيون مصطلح "النكبة" على عملية تهجيرهم من أراضيهم على يد "عصابات صهيونية مسلحة"، عام 1948، ويحيونها في 15 مايو/ أيار من كل عام، بمسيرات احتجاجية تؤكد على حقهم في العودة لأراضيهم، وارتباطهم بها.

    ووصف بيان جهاز الإحصاء الفلسطيني "أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته وما زالت هذه النكبة من عملية تطهير عرقي حيث تم تدمير وطرد شعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه".

    وقال البيان أن تم "تشريد ما يربو عن 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية".

    فلسطنيون يشاركون في مسيرة بمناسبة النكبة شمال إسرائيل
    © REUTERS / Ammar Awad
    فلسطنيون يشاركون في مسيرة بمناسبة "النكبة" شمال إسرائيل

    وأضاف البيان "انتهى التهجير بغالبيتهم إلى عدد من الدول العربية المجاورة إضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً عن التهجير الداخلي للآلاف منهم داخل الأراضي التي أخضعت لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي عام النكبة وما تلاها بعد طردهم من منازلهم والاستيلاء على أراضيهم".

    وبحسب بيان جهاز الإحصاء "سيطر الاحتلال الإسرائيلي خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة فلسطينية، حيث تم تدمير 531 منها بالكامل وما تبقى تم اخضاعه الى كيان الاحتلال وقوانينه".

    أسير فلسطيني
    © AP Photo / Hatem Moussa
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    وقال البيان "رافق عملية التطهير هذه اقتراف العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني".

    وجاء في البيان "تشير التقديرات السكانية إلى أن عدد السكان نهاية 2018 في الضفة الغربية بما فيها القدس 2.95 مليون نسمة، وحوالي 1.96 مليون نسمة في قطاع غزة".

    وقال بيان جهاز الإحصاء "بناء على هذه المعطيات فإن الفلسطينيين يشكلون حوالي 49 في المئة من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية، فيما يشكل اليهود ما نسبته 51 في المئة من مجموع السكان ويستغلون أكثر من 85 في المئة من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية التي تبلغ 27 الف كيلومتر مربع".

    وقال البيان "بلغ عدد السكان في فلسطين التاريخية عام 1914 نحو 690 ألف نسمة، شكلت نسبة اليهود 8 في المئة فقط منهم".

    وأضاف البيان "في العام 1948 بلغ عدد السكان أكثر من 2 مليون حوالي 31.5 في المئة منهم من اليهود، وقد ارتفعت نسبة اليهود خلال هذه الفترة بفعل توجيه ورعاية هجرة اليهود إلى فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني حيث تضاعف عدد اليهود أكثر من 6 مرات خلال الفترة ذاتها".

    طفلتان خلف نافذة منزل بجنوب قطاع غزة يتابعن جنازة الفلسطيني عبد الله عبد العال
    © REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
    طفلتان خلف نافذة منزل بجنوب قطاع غزة يتابعن جنازة الفلسطيني عبد الله عبد العال

    وتابع البيان "تدفق بين عامي 1932 و1939 أكبر عدد من المهاجرين اليهود، وبلغ عددهم 225 ألف يهودي، وتدفق على فلسطين بين عامي 1940 و1947 أكثر من 93 ألف يهودي".

    وجاء في البيان "وبهذا تكون فلسطين قد استقبلت بين عامي 1932 و1947 ما يقرب من 318 ألف يهودي، ومنذ العام 1948 وحتى العام 1975 تدفق أكثر من 540 ألف يهودي".

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    الكلمات الدلالية:
    النكبة الفلسطينية, النكبة, فلسطين
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