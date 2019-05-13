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18:04 13 مايو/ أيار 2019
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    تعزيزات للجيش السوري تفتح جبهة ريف اللاذقية على كافة الاحتمالات

    بالفيديو... تعزيزات للجيش السوري تفتح جبهة ريف اللاذقية على كافة الاحتمالات

    © Sputnik . Morad Saeed
    العالم العربي
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    كثفت وحدات الجيش السوري من وجودها الميداني في الجبهة الشمالية الشرقية من ريف اللاذقية عبر الزج بتعزيزات جديدة نحو خطوط التماس.

    وتتزامن التطورات المستجدة على جبهات ريف اللاذقية مع انطلاق العمليات العسكرية للجيش السوري في ريفي حماة وإدلب، نظراً للارتباط اللوجستي والميداني الذي يجمع بين مناطق سيطرة المسلحين على تلك الجبهات التي تنشط فيها فصائل تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" وبعض فصائل المقاتلين ذات الغالبية الأوزبكية.

    تعزيزات للجيش السوري تفتح جبهة ريف اللاذقية على كافة الاحتمالات
    © Sputnik . Morad Saeed
    تعزيزات للجيش السوري تفتح جبهة ريف اللاذقية على كافة الاحتمالات

    ووفق موقفها الميداني، تضع القوات العاملة في ريف اللاذقية مجموعة من الفرضيات على المدى القريب، من بينها عملية برية تطال المناطق التي تسيطر عليها فصائل "النصرة" و"التركسان"، ويدعم ذلك قيامها باستقدام مجموعات اقتحامية وراجمات صاروخية عادة ما يستخدمها الجيش السوري في عمليات التمهيد الناري القريب، ومن جهة أخرى فقد تم الدفع بعربات قتالية ومدافع متوسطة المدى إلى جانب الثقيلة والبعيدة المدى، والتي عادة ما تمارس دورها بشكل يومي ولحظي بما يناسب تحركات المسلحين على الجبهات المقابلة.

    تعزيزات للجيش السوري تفتح جبهة ريف اللاذقية على كافة الاحتمالات
    © Sputnik . Morad Saeed
    تعزيزات للجيش السوري تفتح جبهة ريف اللاذقية على كافة الاحتمالات

    وأفاد مصدر عسكري لمراسل "سبوتنيك" أن الجيش السوري يتعامل حالياً مع الجبهة بمبدأ المشاغلة النارية، أي أن المرابض المدفعية والصاروخية تتعاطى بشكل آني مع تحركات المسلحين، وهي ركزت ضرباتها النارية خلال الآونة الأخيرة على جبل الأكراد، وجبل الزويقات ومحيط كباني على وجه التحديد، كما تمتد بعض الضربات لتطال ريف إدلب المتاخم لريف اللاذقية ويتم ذلك عبر الطلعات الجوية للطيران الحربي السوري والروسي الذي لا يغادر الأجواء في الوقت الراهن.

    تعزيزات للجيش السوري تفتح جبهة ريف اللاذقية على كافة الاحتمالات
    © Sputnik . Morad Saeed
    تعزيزات للجيش السوري تفتح جبهة ريف اللاذقية على كافة الاحتمالات

    وأضاف المصدر: أن الوحدات البشرية وعربات الأسلحة المتوسطة تتخذ حاليا وضعية الاستعداد والترقب، بعدما انتشرت بشكل مدروس للتعاطي مع أي قرارات مفاجئة حول بدء المعركة التي لن تتوقف بتحرير بلدة "كباني" والشريط الحدودي مع تركيا، بل وستكون بوابة للوصول حتى مدينة جسر الشغور ومنها نحو العمق الإدلبي.

    تعزيزات للجيش السوري تفتح جبهة ريف اللاذقية على كافة الاحتمالات
    © Sputnik . Morad Saeed
    تعزيزات للجيش السوري تفتح جبهة ريف اللاذقية على كافة الاحتمالات

    وسبق وأن حذرت وزارة الدفاع الروسي من محاولات استخدام الذريعة الكيماوية من قبل  الفصائل الردكالية التي تنحدر من آسيا الوسطى والتي تأخذ من بلدات بداما وجسر الشغور مقرات لإقامتها.

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    الكلمات الدلالية:
    فصائل, إدلب, عمليات, مسلحين, الحزب الإسلامي التركستاني, وكالة سبوتنيك, الجيش السوري, جبهة النصرة, ريف اللاذقية
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