رسالة خاصة من الملك سلمان لرئيس المجلس العسكري السوداني… هذه تفاصيلها

تسلم رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعوة رسمية من المملكة العربية السعودية لحضور القمة الإسلامية المرتقب عقدهها في مكة نهاية الشهر الحالي.

الخرطوم — سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن المجلس، اليوم الاثنين 13 مايو / آيار: "تسلم رئیس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، دعوة رسمية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامية التي ستعقد يومي 31 مايو الحالي والأول من يونيو / حزيران المقبل بمكة المكرمة".

وبحسب البيان، سلم الدعوة سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان، على حسن جعفر.

ونقل البيان عن السفير قوله إن الهدف من القمة هو تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية وبحث القضايا التي تهم الأمة الإسلامية.

وفي حال قبول الدعوة، ستكون هذه أول رحلة خارجية يقوم بها البرهان منذ توليه رئاسة المجلس العسكري الانتقالي في 12 أبريل / نيسان.

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، الشهر الماضي، إثر حراك شعبي ضد الأوضاع الاقتصادية.

وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي، ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.