مقتل 3 أفغان بسلسلة انفجارات في جلال آباد

لقي ما لا يقل عن 3 أفغان مصرعهم في حصيلة أولية لسلسلة من الانفجارات المتزامنة هزت مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان، مساء الاثنين 13 مايو/ أيار، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

© Sputnik . T. Azim الصحة الأفغانية: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم في كابول إلى 18 مصابا

كابول — سبوتنيك . وقال عطاء الله خوغياني، المتحدث باسم حاكم ننغرهار، إن: "ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرون بثلاثة انفجارات، وقعت بالقرب من تقاطع تلاشي وسط جلال آباد".

وأوضح خوغياني أن الانفجارات وقعت بشكل متسلسل وبفوارق زمنية قليلة، ولم يتضح على الفور الهدف من تلك الانفجارات.

ولم تعلن أية جهة بعد المسؤولية عن الهجمات حتى نشر هذه السطور.

وقد أعربت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان "أوناما" اليوم عن قلقها البالغ بسبب التصعيد الأمني وأعمال العنف المتزايدة الذي تعرض لها المدنيون الأفغان خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد، في وقت يقوم تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.