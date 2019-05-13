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    متظاهرون سودانيون يحتفلون بعد تنحي وزير الدفاع عوض بن عوف كرئيس للمجلس العسكري الحاكم في البلاد

    تجمع المهنيين السوداني يوجه "نداءا عاجلا" للثوار

    © REUTERS / STRINGER
    العالم العربي
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    أصدر تجمع المهنيين السودانيين نداءا عاجلا للثوار والثائرات في العاصمة القومية والأقاليم.

    وبحسب البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للتجمع على "فيسبوك" طالب جميع المواطنين في كل الأحياء والبلدات بالخروج للشوارع وتسيير المواكب السلمية والتوجه إلى ساحات الاعتصامات أمام القيادة العامة لقوات للمسلحة.

    وجاء في البيان "يعود بقايا النظام الساقط لا محالة لمحاولاتهم الأخيرة لفض الاعتصامات التي تمثل صمام أمان الثورة، وذلك عبر عناصرهم في جهاز أمن النظام ومليشياته وكتائب ظله، مستخدمين أسلحتهم الغادرة والجبانة من رصاص وسياط ودهس للثوار".

    وتابع البيان أن هذا يحدث

    "في الوقت الذي تتقدم فيه قوى الثورة نحو الانتقال إلى سلطة مدنية انتقالية تضطلع بتحقيق أهداف الثورة الظافرة".

    وعليه، بحسب البيان: "ندعو جميع المواطنين في كل الاحياء والفرقان والبلدات بالخروج للشوارع وتسيير المواكب السلمية والتوجه إلى سوح الاعتصامات الباسلة أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة وغيرها من سوح الاعتصام في الأقاليم، وذلك صونا وحراسة لمكتسبات الثورة وتجديداً لعهدنا مع الشهداء".

    مظاهرات، الشعب يطالب بتنحي الرئيس السودان عمر البشير، الخرطوم، السودان 11 أبريل/ نيسان 2019
    © AP Photo /
    "تجمع المهنيين": تلويح "العسكري" بانتخابات بعد 6 أشهر "محاولة يائسة لن تتم"
    وقال شهود من رويترز اليوم الاثنين إن المتظاهرين أغلقوا اليوم عددا من الطرق في وسط الخرطوم في تصعيد لتحركاتهم بعد أن استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق العشرات منهم عبر النيل في شمال الخرطوم.

    ولليوم الثاني أغلق المتظاهرون شارع النيل وهو شارع رئيسي يمتد جنوبي النيل الأزرق حيث وضعوا الحجارة وفروع الأشجار التي أشعلوا فيها النيران عبر الطريق.

    وأغلقت مجموعة من نحو 50 متظاهرا طريقا صغيرا بين وزارة الصحة وجامعة الخرطوم. وحاول الجنود إقناع المحتجين بفتح جزء من الشارع ولكن دون جدوى.

    وفي شمال الخرطوم أزالت الشرطة وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الحواجز وفرقت نحو 100 متظاهر كانوا قد أغلقوا طريقا يؤدي إلى جسر الملك نمر ووسط العاصمة.

    وقال شاهد من رويترز إن الإغلاق تسبب في عرقلة حركة المرور في العاصمة بحيث أصبحت شبه متوقفة. وقال شهود إن قوات الدعم السريع أطلقت أيضا النار في الهواء لتفريق المحتجين قرب جسر النيل الأزرق.

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    تجمع المهنيين السودانيين, أخبار السودان, السودان
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