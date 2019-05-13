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22:43 13 مايو/ أيار 2019
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    أسلحة فرنسية في معرض إيديكس 2018

    رغم منعها من تحميل أسلحة في فرنسا... الكشف عن الشحنة التي غادرت بها سفينة سعودية

    © Sputnik . Ahmed Abdelwahab
    العالم العربي
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    كشف مصدر حكومي إسباني، أن السفينة السعودية التي منعت من تحميل شحنة أسلحة في ميناء لوافر الفرنسي، غادرت ميناء سانتاندير الإسباني اليوم الاثنين بحمولة من نوع آخر.

    ووفقا لوكالة "رويترز"، أكد المصدر أن السفينة غادرت بشحنة عبارة عن مواد لتجهيز معارض للإمارات.

    مظاهرة للاحتجاج على تحميل الأسلحة على متن سفينة بحري ينبع التي تعمل لصالح وزارتي الدفاع والداخلية بالمملكة العربية السعودية في لوهافر في فرنسا
    © REUTERS / BENOIT TESSIER
    مظاهرة في فرنسا لمنع سفينة من حمل أسلحة إلى السعودية
    وقال المصدر للوكالة: "المواد التي غادرت بها السفينة لن تستخدم في حرب"، مشيرا إلى أن مواد المعارض التي جرى تحميلها على السفينة في ميناء سانتاندير والموجهة للإمارات، أتت من شركة خاصة مقرها في مدينة سرقسطة الإسبانية.

    يذكر أن السفينة السعودية التي منعتها جماعات حقوقية من تحميل شحنة أسلحة في الميناء الفرنسي، وصلت إلى ميناء سانتاندير في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

    وذكرت جماعتان فرنسيتان مدافعتان عن حقوق الإنسان، أنهما منعتا نقل شحنة أسلحة إلى سفينة سعودية، قالت الجماعتان إنها تنتهك معاهدة دولية للأسلحة.

    وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، في وقت سابق أن السفينة ستنقل أسلحة فرنسية تخص طلبية تعود لعدة أعوام مضت.

    وقال موقع "ديسكلوز" هذا الأسبوع إن الطلبية تضم ثمانية مدافع هاوتزر من طراز سيزار، من إنتاج شركة نيكستر، كما أحجمت الحكومة الفرنسية عن الإفصاح عن تفاصيل بشأن محتوى الطلبية.

    يذكر أن فرنسا من الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، والتي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، وتحظر بيع أسلحة تساهم في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب.

    انظر أيضا:

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    مظاهرة في فرنسا لمنع سفينة من حمل أسلحة إلى السعودية
    الكلمات الدلالية:
    الإمارات, فرنسا, السعودية, أسلحة
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