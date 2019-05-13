التحالف العربي: استهدفنا بدقة قاعدة الديلمي الجوية في اليمن

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الاثنين، أن التحالف يواصل التعامل مع التهديدات الحوثية بحرا وبرا وجوا.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، قال المالكي في إيجاز صحافي: "نعتمد الصبر التكتيكي وندعم كل جهود الأمم المتحدة في اليمن".

وأشار إلى استهداف قاعدة الديلمي الجوية بدقة بدون إلحاق أضرار بمطار صنعاء.

© AP Photo / Hani Mohammed متحدث يكشف نسبة الأخطاء العسكرية التي ارتكبها التحالف العربي

وبث المالكي صورا لقاعدة الديلمي حيث يصنع الحوثيون طائرات مسيرة.

وأفاد عن قصف ورشة حوثية تقوم بعمليات الصيانة للطائرات المسيرة في قاعدة الديلمي.

وكشف متحدث التحالف عن وقوع أكثر من 4 آلاف انتهاك من الحوثيين في الحديدة.

وتحدث عن تدمير منصة حوثية لإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة، موضحا أن الفتة الماضية لم تشهد إطلاق أي صواريخ باليستية.

وقال إن "الميليشيات الحوثية تواصل الإتجار بالمخدرات لتمويل المجهود الحربي، مشيرا إلى ضبط شحنات مخدرات".

وعرض فيديو لاستهداف 9 من العناصر من الحوثية المسلحة وقصفهم، وكذلك فيديو لتدمير سيارة نصف نقل تُستخدم في إطلاق صواريخ.