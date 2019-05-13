البحرين... الحرس الوطني يصدر بيانا جديدا

أصدر الحرس الوطني في مملكة البحرين بيانا، اليوم الاثنين 13 مايو / آيار، تحدث فيه عن الدور الذي يقوم به في إطار المنظومة الأمنية في البلاد.

© Sputnik . Anton Denisov البحرين تدين استهداف سفن مدنية في المياه الاقتصادية للإمارات

ذكرت ذلك صحيفة " الأيام " البحرينية، مشيرة إلى أن البيان جاء انطلاقا من المسئولية الوطنية، التي يضطلع بها الحرس الوطني في أداء دوره.

وتقول الصحيفة، إن بيان الحرس الوطني يقول إن الوطنية يجب أن تكون ممارسة عملية واقعية، وليست مجرد شعارات براقة وكلمات، يتم كتابتها على وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال البيان: "من الواجب الوطني أن يتمسك أبناء الوطن جميعهم بكل المبادئ الوطنية الصادقة، والمقومات الأساسية للمجتمع التي وردت في ميثاق العمل الوطني والدستور، التي يعد الأمن الوطني، من أهم مقوماتها".

ولفت البيان إلى أن البعض يستغل مناخ الحرية الموجود في البلاد، من خلال بعض المنابر الدينية المتطرفة، التي دأبت على بث نوازع الفرقة والفتنة بين أبناء الشعب الواحد منحازين في ذلك لتيارات وأيديولوجيات معادية للثوابت والأسس الوطنية البحرينية.