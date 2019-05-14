اليمن.. طارق صالح: تخريب السفن قبالة الإمارات يؤكد الدور التخريبي لإيران

اتهم قائد قوات المقاومة الوطنية في الجيش اليمني، التابع للحكومة الشرعية، العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، اليوم الاثنين، إيران بتخريب أربع سفن تجارية قبالة سواحل الإمارات.

القاهرة — سبوتنيك. وقال العميد طارق صالح وهو نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، في تغريدة على "تويتر": "ندين الاستهداف الإرهابي الجبان لسفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات الشقيقة".

وأضاف: "هذا العمل التخريبي يؤكد من جديد الدور التخريبي لإيران، ومخاطر التهاون في تأمين المضايق والممرات الدولية ومنها مضيق باب المندب والبحر الأحمر من التهديدات الإيرانية واذرعها من ميلشيا إرهابية".

ندين الاستهداف الإرهابي الجبان لسفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الامارات الشقيقة

هذا العمل التخريبي يؤكد من جديد الدور التخريبي لايران، ومخاطر التهاون في تأمين المضايق والممرات الدولية ومنها مضيق باب المندب والبحر الاحمرمن التهديدات الايرانية واذرعها من مليشيا ارهابية — طارق محمد صالح (@tarikyemen) ١٣ مايو ٢٠١٩

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أمس الأحد، أن "أربع سفن شحن تجارية مدنية، من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المنطقة الاقتصادية البحرية لدولة الإمارات، وأكدت أن العمليات لم يسفر عنها وقوع أية خسائر أو أضرار بشرية".