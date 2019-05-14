روسيا ترصد 9 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، في نشرة لها حول الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 الساعة الأخيرة 9 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية.

© صور من المدونين tarek basmaje مركز المصالحة الروسي يوثق انتهاكات نظام وقف إطلاق النار في حلب

موسكو — سبوتنيك . ورصدت الانتهاكات في محافظتي اللاذقية (7) وحماة (2)، في حين رصد الجانب التركي 39 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكريةـ وذلك في محافظات حماة (31) واللاذقية (5) وإدلب (2) وحلب (1).

وأشارت النشرة إلى عدم قيام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بتنفيذ أي عمليات إنسانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية أنه خلال الــ24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.