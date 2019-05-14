بعد صد هجوم معاكس... الجيش السوري يستهدف "النصرة" في خان شيخون والهبيط

يوسع الجيش السوري استهدافه لمواقع تنيظم "جبهة النصرة" والتنظيمات المتحالفة معه على محور بلدتي خان شيخون والهبيط في ريف إدلب الجنوبي، وذلك بعد ساعات من صد هجوم شنه مقاتلو التنظيم على عدة محاور، ولكنه باء بالفشل بعد تكبيد المهاجمين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وذكرت وكالة "سانا" أن "وحدات من الجيش العربي السوري دمرت اليوم بضربات مكثفة أوكاراً لإرهابيي "جبهة النصرة" في خان شيخون والهبيط بريف إدلب الجنوبي".

كانت التنظيمات الإرهابية المسلحة شنت مساء أمس الإثنين هجوما عنيفا على محور (الحماميات- تل الملح) شمال مدينة محردة بريف حماة الشمالي الغربي، فيما لا زالت الاشتباكات مستمرة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

ونقل مراسل "سبوتنيك" مصدر عسكري أن المجموعات الإرهابية المسلحة، وانطلاقا من مواقعها في بلدات كفرزيتا والأربعين والزكاة، هاجمت مساء اليوم نقاطا عسكرية في الحماميات وتل الملح، مؤكدا قيام مضادات الدروع بتدمير عدة آليات للمسلحين المهاجمين بينها دبابات وعربات دفع مزودة برشاش.

وأشار المصدر إلى أن تصدي الوحدات البرية في الجيش يتزامن مع قيام الطيران الحربي بتنفيذ سلسلة من الغارات الجوية على مقار المسلحين وتحصيناتهم وخطوط إمدادهم في كل من اللطامنة وكفرزيتا والأربعين وحصرايا.

ونفى المصدر أن تكون المجموعات المسلحة قد سيطرت على أي نقطة على محور الهجوم المستمر حتى اللحظة، مؤكدا لـ "سبوتنيك" أنه لا تغير بخارطة السيطرة.

وأضاف المصدر أن المجموعات المسلحة المهاجمة تنتمي إلى تنظيمي "جيش العزة" وحليفه "جبهة النصرة"، وهي تحاول فتح جبهة جانبية مع الجيش السوري على هذا المحور بهدف تخفيف الضغط على المحور الشمالي الغربي الذي شهد اليوم تقدما متسارعا لقوات الجيش السوري في مقابل خسائر فادحة للتنظيمات الإرهابية في قرى ومناطق سهل الغاب عند الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي إدلب وحماة.