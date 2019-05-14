أسعار النفط تقفز بفعل الهجوم على منشآت شركة "أرامكو" السعودية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن قالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إن طائرات مسيرة مفخخة هاجمت محطتي ضخ تابعتين لشركة النفط الوطنية "أرامكو".

© AP Photo / Leslie Pratt, US Air Force هجوم جوي... السعودية تعلن استهداف عدد من منشآتها الحيوية

وبحلول الساعة 1035 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 70.79 دولار للبرميل مرتفعة 56 سنتا بما يعادل 0.80 بالمئة، وفقا لـ "رويترز".

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.35 دولار للبرميل، مرتفعة 31 سنتا أو 0.51 بالمئة.

ونقلت "وكالة الأنباء السعودية" عن وزير الطاقة خالد الفالح قوله إن "أرامكو" أوقفت الضخ في خط أنابيب شرق- غرب لحين تقييم الأضرار، لكن الإنتاج والتصدير مستمر دون "انقطاع".

وقال الفالح إن الهجوم "عمل إرهابي" يستهدف إمدادات النفط العالمية.

وقالت المملكة، في وقت سابق، إن ناقلتي نفط سعوديتين كانتا من بين سفن تعرضت لهجوم قبالة ساحل الإمارات يوم الأحد، مما يشير إلى تصاعد التوترات في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.