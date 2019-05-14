هذا ما حدث للبورصة السعودية عقب هجمات جوية على منشأت حيوية

انخفض المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية اثنين بالمئة، اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت الحكومة تعرض محطتي ضخ نفط في منطقة الرياض لهجوم بطائرات مسيرة، حيث بلغ المؤشر 8204.63 نقطة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فتحت السوق مرتفعة بعد تكبدها خسائر ثقيلة ليومين.

© AP Photo / Leslie Pratt, US Air Force هجوم جوي... السعودية تعلن استهداف عدد من منشآتها الحيوية

أعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة السعودية ، أنه حدث "استهداف محدود" لمحطتي الضخ البترولية، التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.

واستهدف الهجوم خط الأنابيب الرابط بين المنطقة الشرقية وينبع، وقامت أرامكو السعودية بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق، صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على منشآت حيوية سعودية.

وتقود المملكة العربية السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.