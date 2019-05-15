عون يوجه رسالة إلى أمريكا بشأن الحدود

بيروت —سبوتنيك. دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية إلى مساعدة بلاده في ترسيم حدودها الجنوبية، مشدداً على تمسك لبنان بسيادته.
ودعا عون الولايات المتحدة الأمريكية إلى "المساهمة في تحقيق هذا الهدف لا سيما لجهة احترام حدود لبنان البرية والبحرية، وحقه في التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة".
ولفت البيان الرئاسي إلى أن عون بحث مع السفير ساترفيلد الأفكار التي سلّمها لبنان الأسبوع الماضي للسفيرة الأمريكية في بيروت اليزابيت ريتشارد، والمتضمنة آلية عمل يمكن اعتمادها لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".
وأضاف أن الرئيس اللبناني "عرض وجهة نظر لبنان، كما استمع الى موقف الإدارة الأمريكية"، لافتاً إلى أن "التشاور سيستمر بين الجانبين اللبناني والأمريكي لتوضيح بعض النقاط المرتبطة بهذه الآلية".
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