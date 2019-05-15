إعلامية خليجية تعلن إجراء أول مقابلة صحفية مع حسني مبارك

أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، اليوم الأربعاء، عن تمكنها من إجراء مقابلة مع الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، الذي احتفل قبل أيام بعيد ميلاده الـ91.

ونشرت الإعلامية الكويتية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة علقت عليها: "قريبا فجر السعيد تقابل الرئيس حسني مبارك"، ولم تكشف عن تفاصيل ما جرى خلال لقائها مع مبارك.

وقالت فجر السعيد في ردودها على المعلقين: "للعلم محد خلاني أقابله أنا درعمت عليه وقلتله بقابلك ووافق".

ولم يسبق لمبارك أن أجرى حوارا صحفيا مصورا منذ الإطاحة به من الحكم وما أعقب من سنوات في السجون والمحاكم، فيما سبق للإعلامية الكويتية أن نشرت حوارا مكتوبا مع حسني مبارك في العام 2015 قالت إنها أجرته عبر الهاتف.