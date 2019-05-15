إعلامية خليجية تعلن إجراء أول مقابلة صحفية مع حسني مبارك

ونشرت الإعلامية الكويتية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة علقت عليها: "قريبا فجر السعيد تقابل الرئيس حسني مبارك"، ولم تكشف عن تفاصيل ما جرى خلال لقائها مع مبارك.
وقالت فجر السعيد في ردودها على المعلقين: "للعلم محد خلاني أقابله أنا درعمت عليه وقلتله بقابلك ووافق".
قريباً…………………. #فجر_السعيد تقابل الرئيس #حسني_مبارك…….SoooooooooooooN pic.twitter.com/NFS8IJQT0x— فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) May 15, 2019
ولم يسبق لمبارك أن أجرى حوارا صحفيا مصورا منذ الإطاحة به من الحكم وما أعقب من سنوات في السجون والمحاكم، فيما سبق للإعلامية الكويتية أن نشرت حوارا مكتوبا مع حسني مبارك في العام 2015 قالت إنها أجرته عبر الهاتف.
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