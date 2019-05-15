أميرة سعودية تحصل على جائزة أممية

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، منحت منظمة سوق الأمم المتحدة العالمية "UNGMP"، الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، "جائزة التميز في مجال تمكين الشركاء لعام 2019".

ولفتت الصحيفة إلى أن المنظمة منحت الأميرة جائزتها "لجهودها في مجال المسؤولية الاجتماعية، ودعم الأسر المنتجة، وإنشاء مركز يضم الأسر المنتجة تحت سقف واحد في فترة زمنية محدودة على نفقتها الخاصة، إضافة إلى جهودها في مجال نشر ثقافة السلامة المرورية التي تقلدت فيها منصب الرئيس الفخري للمنظمة العربية للسلامة المرورية".

ومن المتوقع أن تكرم المنظمة الأميرة عبير الشهر المقبل، في حفل تحضره شخصيات دولية وعربية رفيعة المستوى.

وترأس الأميرة عبير جمعية "أصايل" التعاونية التي تدعم الأسر المنتجة بمنهجية الاستدامة تحت سقف واحد في مشروع "العبية" في قلب الدرعية بمدينة الرياض، وذلك ضمن برامج متكاملة لدعم الأسر المنتجة والحرفيين، وتمكينهم في فترة وجيزة من خلال موقع نموذجي يحتوي على عدد كبير من المحال المهيأة بكل ما يحتاج إليه أصحاب المشاريع الصغيرة، ومجهز بالديكورات اللازمة لعمل المشاركين بما يضمن نجاح الأفكار واستمراريتها.

واختير الفائزون بهذه الجائزة الدولية، التي تمنح بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية للشخصيات القيادية المؤثرة مجتمعيا، بعد رصد أدوارها في تعزيز قدرات شركائها في بيئات العمل المختلفة، وأدوارها في تمكين مجتمعاتها مهنيا.

وتعد منظمة "السوق العالمي للأمم المتحدة"، واحدة من المنظمات الرائدة في مجال تأهيل وتمكين شركائها المهنيين للعمل مع منظومة الأمم المتحدة، وتشكل مدخلا هاما للمنظمات والهيئات والشركات العالمية للتعاون مع المنظمة الدولية ووكالاتها وصناديقها المتخصصة.