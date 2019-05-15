السفير العراقي يتحدث عن إمكانية إطلاق إنتاج السيارات الروسية في بلاده

أعلن السفير العراقي في موسكو، حيدر منصور هادي العذاري، اليوم الأربعاء، عن إمكانية إطلاق إنتاج السيارات الروسية في بلاده.

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير العراقي، خلال مؤتمر صحفي في مبنى المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيفودنيا: "هناك تعاون في مجال الصناعة، تم إجراء مفاوضات بين الوزارات المعنية. عبر الجانب الروسي عن رغبته في مواصلة التعاون مع العراق. ربما سيتم فتح مصنع لإنتاج السيارات الروسية في العراق".

ولم يحدد السفير نوع السيارات التي يجري الحديث عنها، مضيفا أن العراقيين يحبون صناعة السيارات الروسية، مشيرا إلى أنه في وقت ما كان هناك سيارات " لادا " و"موسكفيتش".