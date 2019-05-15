بغداد ترد على القرار الأمريكي بسحب عدد من الموظفين العاملين بالعراق

ردت وزارة الخارجية العراقية، على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الخارجية الأمريكية من خلال سحب عدد من موظفيها العاملين في العراق.

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وأكدت الخارجية العراقية، في بيان لها، أنها تنسق مع جميع الأطراف وتلتزم بخطاب الحوار والبناء على فرص التعاون في المنطقة، مشددة على أن الأوضاع الأمنية في البلاد مستقرة للغاية، وذلك حسب موقع " السومرية نيوز " العراقي.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن "وزارة الخارجية العراقية تنسق مع الأطراف كافة، وتلتزم خطاب الحوار وإمكانية البناء على فرص التوازن في ضوء حاجة المنطقة لذلك".

وأضاف البيان: أن "الوضع الأمني مستقر للغاية والعراق بلد يحترم شركاؤه وأصدقائه ويتبادل معهم المصالح المشتركة، ويؤكد على سيادته وحماية مصالحه في نفس الوقت".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أمرت بسحب الموظفين الذين لا يرتبط عملهم بالعمليات من العراق، بما في ذلك العاملين في السفارة ببغداد والقنصلية في أربيل، وتعليق تقديم خدمات منح التأشيرات مؤقتا. وقبل ثلاثة أيام، طالبت السفارة في بغداد المواطنين الأمريكيين إلى عدم السفر إلى العراق بسبب "التوتر المتصاعد".