الدفاع: ألمانيا لم تعلق تدريب الجيش العراقي ولكنها سحبت "الذين لا داعي لهم"

قالت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، إن الأنباء التي أشارت إلى تعليق ألمانيا تدريب الجيش العراقي غير صحيحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء تحسين الخفاجي: "ألمانيا لم تعلق التدريب، وهي مستمرة بالعمل مع وزاره الدفاع"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

© AFP 2019 / Ahmad al-Rubaye العراق يكشف تفاصيل عملية إنزال جوي غربي البلاد

وأضاف أن "ما حدث أن الموظفين أو الأشخاص الذين لا داعي لوجودهم تم سحبهم، ولا صحة لأنباء وقف عملية التدريب".

وكان متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، قال اليوم الأربعاء، إن بلاده ستعلق عمليات التدريب العسكري في العراق بسبب تصاعد التوتر في المنطقة.

وأضاف أن لدى ألمانيا مؤشرات على هجمات محتملة بدعم من إيران، لكن ذلك لا يعني أن برامج التدريب لا يمكن أن تستأنف خلال الأيام المقبلة، وفقا لوكالة "رويترز".

وكان موقع مجلة "فوكوس" الإلكتروني قد قال إن القرار اتخذ بالتنسيق مع الدول الشريكة التي تحارب تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة.

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ومن ناحيتها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية أن بلادها لا تعتزم تقليل عدد موظفي السفارة والقنصلية في العراق.

وأضافت المتحدثة أنه لا مؤشرات على تعرض سفارة وقنصلية ألمانيا في العراق لتهديدات متنامية.