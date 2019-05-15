غداة الهجوم الجوي على منشأت سعودية... الملك سلمان يستقبل وفدا إماراتيا

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر السلام في جدة، اليوم الأربعاء، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات الدكتورة أمل بنت عبد الله القبيسي يرافقها عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي".

وأعلنت الوكالة السعودية "حضور اللقاء كلا من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف ين عبد العزيز وزير الداخلية، ورئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف".

#خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، جرى خلاله استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.https://t.co/DEZxE5tSR2#واس pic.twitter.com/EAWZscBZzf — واس (@spagov) May 15, 2019

​جاء هذا اللقاء، بعد يوم من إعلان رئاسة أمن الدولة السعودية، "استهداف محدود" لمحطتي الضخ البترولية، التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.

بدوره، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن "استهداف أنابيب النفط تم عبر هجوم من طائرات بدون طيار مفخخة وتم السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة". وتابع أن "الهجوم الإرهابي استهدف خط الأنابيب الرابط بين المنطقة الشرقية وينبع"، مؤكدا أن أرامكو السعودية قامت بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.