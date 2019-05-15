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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018

    مصادر تزيل قلق السعوديين بشأن قرار ملكي طالب به محمد بن سلمان

    © AP Photo / Saudi Press Agency
    العالم العربي
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    نقلت قناة "العربية" السعودية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة في وزراة العمل السعودية، قولها إن نظام الإقامة المميزة الذي أقره مجلس الوراء لن يؤثر على وظائف السعوديين.

    وذكرت المصادر، أن "نظام الإقامة المميزة يحظر على المستفيد منها العمل في المهن المقصورة على السعوديين".

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
    © REUTERS / ADNAN ABIDI
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    وأضافت: "يستهدف قرار الموافقة على نظام الإقامة المميزة تنفيذ إصلاحات لتنويع الاقتصاد السعودي، الذي يلغي نظام الكفيل ويمنح المقيمين مزايا خاصة وحرية أكبر"، مؤكدة أن نظام الإقامة المميزة ينقسم إلى قسمين إقامة دائمة، وإقامة مؤقتة برسوم محددة تخول حاملها ممارسة الأعمال التجارية، وفق ضوابط معينة".

    كما يمنح المقيم، مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية.

    ويأتي نظام "الإقامة المميزة" ليتماشى مع ما كان قد أعلنه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن مشروع البطاقة الخضراء "جرين كارد"، في عام 2016.

    وأكد ابن سلمان أن مشروع البطاقة الخضراء " جرين كارد"، سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلا في المملكة، وأنه سيكون رافدا من روافد الاستثمار في المملكة، وأنه سيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة.

    وبلغت تحويلات غير السعوديين للخارج العام 2018 ما يقرب من 136 مليار ريال، وتحتل المملكة المرتبة الثانية عالميا في حجم الحوالات المالية بعد الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الحوالات لا علاقة لها بالأجور والرواتب بل باستثمارات متستر عليها تعتبر فاقدا للاقتصاد.

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