حسني مبارك يكشف لأول مرة أسرار وخفايا الغزو العراقي للكويت

تحدث الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في مقابلة مع الإعلامية الكويتية فجر السعيد، وذلك للمرة الأول من تخليه عن الحكم في فبراير / شباط 2011.

ونشرت السعيد تغريدات، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وذكرت فيها أن مبارك كشف لها أسرار وخفايا الغزو العراقي للكويت".

وأضافت أنه تحدث عن "عواقب صفقة القرن، ومعلومات عن حرب السادس من أكتوبر واستعادة سيناء، بالإضافة إلى تأثير الدور الأمريكي والروسي في الشرق الأوسط".

الرئيس #حسني_مبارك يكشف لي أسرار وخفايا #الغزو_العراقي للكويت وعواقب #صفقة_القرن ومعلومات عن حرب أكتوبر وإستعادة سيناء وتأثير الدور الأمريكي والروسي في الشرق الأوسط pic.twitter.com/oWIqkhqSUr — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) May 15, 2019

​وقالت فجر السعيد، إن مبارك ذكر في لها أنها قال لرئيس وزراء إسرائيل الأسبق شيمون بيريز: "إنتوا عايزين تخشوا الجامعة العربية؟..ابعد عن الكلام ده..الجامعة العربية دي بيت العرب".

الرئيس #حسني_مبارك في لقاءه معي: قلت لشيمون بيريز انتوا عايزين تخشوا الجامعة العربية؟..ابعد عن الكلام ده..الجامعة العربية دي بيت العرب — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) May 15, 2019

وأضاف: "قلت لكلينتون بكل وضوح مفيش زعيم عربي يقدر يتنازل عن القدس. ومحاولة فرض حلول غير عادلة في قضية الشرق الأوسط بسبب اختلال موازين القوي لن تجعل أي سلام أو تعاون دائم بل قد تنفجر الأوضاع في أي وقت".

الرئيس #حسني_مبارك: قلت لكلينتون بكل وضوح مفيش زعيم عربي يقدر يتنازل عن القدس.ومحاولة فرض حلول غير عادلة في قضية الشرق الاوسط بسبب اختلال موازين القوي لن تجعل أي سلام او تعاون دائم بل قد تنفجر الأوضاع في أي وقت.

وفي اللقاء مواضيع أكثر من ذلك #تابعونا — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) May 15, 2019

​ولم يسبق لمبارك أن أجرى حوارا صحفيا مصورا منذ الإطاحة به من الحكم وما أعقب من سنوات في السجون والمحاكم، فيما سبق للإعلامية الكويتية أن نشرت حوارا مكتوبا مع حسني مبارك في العام 2015 قالت إنها أجرته عبر الهاتف.